Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich entsetzt über den Angriff auf eine Synagoge in den USA gezeigt, bei dem mindestens elf Menschen getötet wurden. "Dieses abscheuliche Verbrechen mahnt uns alle zu tun, was in unserer Macht steht, um gegen Hass und Gewalt, gegen Antisemitismus und Ausgrenzung einzutreten", schrieb Steinmeier am Sonntag in einem Kondolenzbrief an US-Präsident Donald Trump.

