Prag (AFP) Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat die Ankündigung der USA eines Rückzugs aus dem INF-Abrüstungsabkommen mit Russland als "schlechte Nachricht" bezeichnet. "Für uns ist das eine völlig neue Angelegenheit und es ist ganz klar eine schlechte Nachricht, wenn es der Fall ist", sagte Babis am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Jim Mattis in Prag. "Irgendwie fallen wir in die Zeiten des Kalten Krieges zurück", sagte Babis.

