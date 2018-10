Berlin (AFP) Die Union ist im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Emnid auf ein neues Rekordtief gefallen. Laut "Bild am Sonntag" würden nur noch 24 Prozent der Befragten derzeit CDU oder CSU wählen, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und so wenig wie nie zuvor in dieser Umfrage. Dagegen legen die Grünen um einen Prozentpunkt zu und kommen mit 20 Prozent Zustimmung auf Platz zwei.

