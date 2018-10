Mannheim (AFP) Nach Hinweisen von Bürgern haben Polizisten auf einem Bach im Rhein-Neckar-Kreis bis zu zweieinhalb Meter hohe Schaumberge entdeckt. Die Ordnungshüter machten gemeinsam mit der Feuerwehr ein Abflussrohr als Ursprungsort des Schaumphänomens aus, wie die Polizei am Sonntag in Mannheim mitteilte. Nach ersten Ermittlungen waren demnach über das in den Bach mündende Rohr fehlerhaft Shampoo-Flaschen durch ein Unternehmen entsorgt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.