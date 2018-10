Jakarta (dpa) - Ein am Montagmorgen in Indonesien abgestürztes Passagierflugzeug des Billigfliegers Lion Air hatte 180 Passagiere an Bord. Das teilte das Verkehrsministeriun in Jakarta mit.

