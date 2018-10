Berlin# (AFP) Die AfD sieht die Schwäche der etablierten Parteien und den eigenen Aufstieg als "Zeitenwende". Parteichef Jörg Meuthen sagte am Montag in Berlin, es sei "auch deutsche Parlamentarismusgeschichte", dass die AfD fünf Jahre nach ihrer Gründung in allen maßgeblichen Parlamenten vertreten sei. Bei der Hessen-Wahl habe sich erstmals gezeigt, dass die AfD nicht mehr so sehr als Protestpartei wahrgenommen werde, sondern als "echte programmatische Alternative".

