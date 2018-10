Frankfurt/Main (AFP) Die rund 40.000 Beschäftigten im Gerüstbau in Deutschland bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Montag mitteilte, gelang am Wochenende eine Einigung in dem Tarifkonflikt mittels einer Schlichtung. Demnach gibt es insgesamt 5,4 Prozent mehr Geld: Eine erste Runde von drei Prozent erfolgt bereits Anfang November, noch einmal zusätzlich 2,4 Prozent gibt es ab Anfang August kommenden Jahres.

