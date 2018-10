Berlin (AFP) Nach der Landtagswahl in Hessen will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rasch eine neue Landesregierung bilden. Er wolle "relativ schnell Klarheit gewinnen, wie es weitergeht", sagte Bouffier am Montag in Berlin nach einer CDU-Vorstandssitzung. Er sei zuversichtlich, seine Arbeit als Ministerpräsident fortzusetzen. Die CDU soll nach seinem Willen zunächst Gespräche mit SPD, Grünen und FDP führen.

