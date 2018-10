Frankfurt/Main (AFP) Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will noch in dieser Woche Sondierungsgespräche mit den Grünen, der SPD und der FDP führen. "Wir hoffen, dass wir am Donnerstag damit anfangen können", sagte Bouffier nach einem Treffen des Landesausschusses der CDU Hessen am Montagabend in Hofheim. Eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne halte er für unwahrscheinlich, weil die Differenzen zwischen den Parteien zu groß seien, sagte der CDU-Politiker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.