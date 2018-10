Berlin (AFP) Einen Tag vor der Afrika-Konferenz in Berlin hat die Bundesregierung Ägypten eine Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zugesichert. Deutschland werde seine Kooperation mit Ägypten bei den Themen berufliche Bildung, Beschäftigungsförderung, Energie und Landwirtschaft intensivieren, teilte das Bundesentwicklungsministerium am Montag in Berlin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.