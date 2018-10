Berlin (AFP) Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Hessen-Wahl zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Konsequenzen: Merkel will nach Angaben aus Parteikreisen den CDU-Vorsitz abgeben. Bislang wollte sich die CDU-Vorsitzende auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg zur Wiederwahl stellen. "Sie tritt nicht mehr an", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Parteikreisen

