Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim Parteitag nicht mehr als CDU-Vorsitzende kandidieren. "Sie tritt nicht mehr an", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Parteikreisen. Der CDU-Parteitag findet Anfang Dezember in Hamburg statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.