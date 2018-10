Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat einen Deutschen angeklagt, der für den jordanischen Geheimdienst in Salafistenkreisen spioniert haben soll. Der 33-Jährige soll zwischen 2016 und 2018 rund zwei Jahre lang Informationen aus dem Umfeld des Deutschen Islamkreises Hildesheim (DIK) an einen Agenten weitergeleitet haben, wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte. Er wurde daher vor dem thüringischen Oberlandesgericht in Jena angeklagt.

