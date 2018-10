Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat in Bayern einen ehemaligen Offizier der afghanischen Streitkräfte festnehmen lassen. Gegen den 26-Jährigen sei am Freitag Haftbefehl beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshof wegen des Verdachts auf Begehung von Kriegsverbrechen erwirkt worden, teilte die Behörde am Montag in Karlsruhe mit. Er war demnach einen Tag zuvor im Landkreis Ebersberg vorläufig festgenommen worden.

