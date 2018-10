Paris (AFP) Nach dem schlechten Abschneiden von CDU und SPD bei der Landtagswahl in Hessen warnt EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici vor negativen Folgen für Europa. Wenn eines der wichtigsten Länder der EU "in Schwierigkeiten" sei, schwäche dies die "Triebkraft Europas", sagte Moscovici am Montag dem französischen Fernsehsender Public Sénat. "Die Zerbrechlichkeit eines Landes wie Deutschland ist immer eine Bedrohung für Europa", sagte Moscovici. "Also passen wir auf."

