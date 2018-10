Mexiko-Stadt (AFP) Die Karawane der Flüchtlinge aus Zentralamerika hat ihren Weg durch Mexiko in Richtung USA am Montagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt. Tausende vorwiegend aus Honduras stammende Migranten brachen in dem Ort Tapanatepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca auf, wo sie am Sonntag eine Pause eingelegt hatten. Ihr nächstes Ziel ist die rund 56 Kilometer entfernte Stadt Niltepec.

