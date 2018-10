Berlin (AFP) Die Frauenunion in der CDU hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als "Vorbild und Ikone für Frauen weltweit" gewürdigt. Ihre Entscheidung, nach 18 Jahren Parteivorsitz nicht erneut zu kandidieren, "tragen wir mit großem Respekt und Dankbarkeit vor ihrer Leistung" mit, erklärte die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, am Montag. Als erste Chefin einer Volkspartei in Deutschland präge sie "gesellschaftliche Veränderung und bringt Frauen voran".

