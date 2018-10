Oldenburg (AFP) Der am Dienstag beginnende Prozess um die beispiellosen Mordserie des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel wird von Anfang an wegen 100 mutmaßlicher Taten geführt. Dies teilte das Landgericht im niedersächsischen Oldenburg am Montag mit. Ursprünglich war angekündigt, dass eine von der Staatsanwaltschaft später erhobene 100. Anklage erst im weiteren Prozessverlauf mit einbezogen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.