Kassel (AFP) Wenn ein Beamter auf Probe zum 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers, "einer der bedeutendsten Personen der deutschen Geschichte alles Gute zum Geburtstag" wünscht, muss er mit seiner Entlassung rechnen. Mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss bestätigte der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel eine entsprechende Entlassung. Der Mann hatte zudem an zwei von der rechtsextremen NPD veranstalteten Demonstrationen teilgenommen. (Az: 1 B 1594/18)

