Berlin (AFP) Die Grünen haben der SPD vorgeworfen, sich vom Thema Europa abzuwenden. "Mit einem Aufbruch für Europa hat die SPD-Spitze ihre Mitglieder überzeugt, in die 'GroKo' zu gehen", sagte die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Nun sieht es so aus als würde Europa bei der SPD wieder mal hinten runter fallen, wenn es um die konkreten Prioritäten geht."

