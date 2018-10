Wiesbaden (AFP) Nach der Landtagswahl in Hessen werden voraussichtlich auch Grüne, SPD und FDP Gespräche führen. Der Grünen-Landesvorsitzende Kai Klose kündigte am Montag in Wiesbaden an, dass die Partei SPD und FDP einladen werde. SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel und FDP-Spitzenkandidat René Rock zeigten sich grundsätzlich gesprächsbereit. Eine Ampelkoalition der drei Parteien ist rechnerisch denkbar, gilt aber als äußerst unwahrscheinlich.

