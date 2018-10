Jakarta (AFP) Eine Passagiermaschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air mit 188 Menschen an Bord ist kurz nach dem Start in Jakarta abgestürzt. Das Flugzeug sei ins Meer gestürzt, teilten die indonesischen Rettungsbehörden am Montag mit.

