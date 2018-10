Berlin (AFP) Auch Gesundheitsminister Jens Spahn will für den CDU-Parteivorsitz kandidieren. Das sagte Spahn am Montag in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatte bereits CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Runde angekündigt, sich für die Nachfolge von Angela Merkel zu bewerben.

