Berlin (AFP) Der Liedermacher Ingo Insterburg ist tot. Er erlag am Samstag in Berlin im Alter von 84 Jahren einem Krebsleiden, wie sein Manager Frank Nietsch am Montag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Tod des Künstlers berichtet. Den Höhepunkt seiner Bekanntheit hatte Insterburg in den 70er Jahren mit seinem Quartett Insterburg & Co erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.