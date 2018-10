Magdeburg (AFP) In Magdeburg sind zwei junge Männer mit Migrationshintergrund am Sonntag von einer größeren Menschengruppe angegriffen und durch Schläge verletzt worden. Nach ersten Zeugenaussagen habe die Gruppe aus 25 bis 30 Tätern bestanden, teilte die Polizei in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts am Montag mit. Die beiden Opfer hätten Nasenbeinfrakturen und mehrere Hämatome im Gesicht davongetragen.

