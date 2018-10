Iserlohn (AFP) Im nordrhein-westfälischen Werdohl hat ein Mann seine aggressive betrunkene Frau bei der Polizei abgeliefert. Der 40-Jährige sei nach eigenen Angaben mit deren Zustand überfordert gewesen, teilte die Polizei in Iserlohn am Montag mit. Demnach schlug seine drei Jahre jüngere Gattin auch auf der Polizeiwache um sich, so dass die Beamten sie zu ihrem eigenen Schutz über Nacht in Gewahrsam nahmen.

