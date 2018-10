Peking (AFP) Bei einem Bergbauunglück im Osten Chinas sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete, konnte ein Kohlekumpel lebend gerettet werden, nachdem ein Schacht in einem Bergwerk in der Provinz Shandong an zwei Stellen eingestürzt war. Zwei weitere Bergarbeiter werden noch vermisst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.