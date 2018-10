Berlin (AFP) Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die Verdienste von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die CDU gewürdigt. Merkel habe die Partei als Vorsitzende 18 Jahre lang geprägt, sagte Nahles am Montag in Berlin. Sie habe die Führung übernommen, als die CDU "in einer tiefen Krise" steckte. "Ich denke, dass die CDU ihr zu großem Dank verpflichtet ist", urteilte Nahles.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.