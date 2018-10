Rosenheim (AFP) In einem Kastenwagen haben zwei Schleuser insgesamt 16 Flüchtlinge unter erbärmlichen Umständen über die österreichisch-deutsche Grenze in die Bundesrepublik geschleust. Der Wagen fiel am Sonntag auf einer Bundesstraße nahe Mittenwald in Bayern bei einer Kontrolle auf, wie die Bundespolizei in Rosenheim am Montag mitteilte. Die Beamten fanden im Laderaum zwölf Männer, eine Frau und drei Minderjährige auf dem Boden kauernd, die während der Fahrt nur mit Wasser und Brot versorgt wurden.

