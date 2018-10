Berlin (AFP) Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat für CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze geworben. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Arbeit als Generalsekretärin klar bewiesen, dass sie auch Parteivorsitzende sein könnte", sagte Hans der "Welt" (Dienstagsausgabe) über seine Vorgängerin an der Regierungsspitze im Saarland. "Dass sie nun ihre Kandidatur um den Vorsitz erklärt hat, ist der konsequente nächste Schritt."

