Istanbul (AFP) Knapp vier Wochen nach der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat seines Landes in Istanbul ist der Generalstaatsanwalt des Königreichs zu Gesprächen an den Bosporus gereist. Saud bin Abdullah al-Muadschab traf am Montag den türkischen Staatsanwaltschaft Irfan Fidan, der in dem Fall die Ermittlungen leitet, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Anschließend wollte er sich in das Konsulat begeben.

