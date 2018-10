Straubing (AFP) Ein Schülerpraktikant ist bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Haibach in Niederbayern getötet worden. Der 16-Jährige sei zwischen einen Radlader und einen Häckseltransportwagen geraten, teilte die Polizei in Straubing am Montag mit. Kriminalpolizei und Gutachter wurden damit beauftragt, den Unfallhergang zu ermitteln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.