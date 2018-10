London (AFP) Einen Tag vor der Afrika-Konferenz im Berliner Kanzleramt haben Experten eine ernüchternde Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt. Afrikas Wachstum werde von einigen wenigen Staaten angeführt, während viele andere Länder an Schwung verlören, heißt es in dem am Montag in London vorgestellten Jahres-Index der Mo-Ibrahim-Stiftung zur Regierungsführung in Afrika. Ein großes Hindernis für die Entwicklung seien Sicherheitsmängel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.