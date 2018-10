Berlin (AFP) Nach dem angekündigten Rücktritt Angela Merkels vom CDU-Parteivorsitz bringen sich die möglichen Nachfolger in Stellung: Nach CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte am Montag auch Gesundheitsminister Jens Spahn in einer Sitzung des Parteivorstandes an, auf dem Parteitag im Dezember für den Parteivorsitz zu kandidieren. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen.

