Berlin (AFP) Einige Politiker der SPD-Linken haben nach der Wahlniederlage am Sonntag in Hessen den Rücktritt der Parteispitze auf Bundesebene gefordert. Jetzt sei "Schluss mit Beschwichtigungen", heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die unter anderem von dem Bundestagsabgeordneten Marco Bülow unterzeichnet wurde. Erforderlich sei vielmehr ein "radikaler Neuanfang".

