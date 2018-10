Gütersloh (AFP) An Berufsschulen könnten in den kommenden Jahren einer Studie zufolge tausende Lehrer fehlen. Allein bis 2020 müssten jährlich etwa 4000 neue Berufsschullehrer eingestellt werden, ergab die von der Bertelsmann-Stiftung am Montag veröffentlichte Untersuchung. Dem stehen demnach aber nur rund 2000 Absolventen für das Lehramt an Berufsschulen gegenüber. Ab 2025 könnte sich die Situation noch weiter verschärfen.

