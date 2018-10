Landau in der Pfalz (AFP) Eine Tierärztin aus Rheinland-Pfalz ist wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Betrugs zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie darf außerdem in den kommenden fünf Jahren keine Tiere halten und drei Jahre lang nicht als Tierärztin arbeiten, wie das Amtsgericht in Landau in der Pfalz am Montag entschied.

