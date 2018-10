München (AFP) Unbekannte haben offenbar in der ersten Oktoberwoche in Mittelfranken ein Stahlseil über eine ICE-Strecke gespannt. Ermittler der bayerischen Polizei fanden in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts bei Allersberg Reste des Seils sowie einen Drohbrief in arabischer Sprache und einen arabischen Schriftzug an einem Brückenpfeiler, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA), die Generalstaatsanwaltschaft München und die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus am Montag mitteilten. Möglicherweise wurden auch Holz- und Eisenteile auf die Schienen gelegt.

