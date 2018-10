Colombo (AFP) Angesichts des erbitterten Machtkampfs an der Staatsspitze wächst in Sri Lanka die Angst vor Gewalt. Der Streit um das Amt des Regierungschefs müsse durch das Parlament beigelegt werden, "wenn wir es der Straße überlassen, wird es ein riesiges Blutbad geben", warnte Parlamentspräsident Karu Jayasuriya am Montag. Die Verfassungskrise habe dem Ansehen des Landes bereits "schwer" geschadet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.