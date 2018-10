Washington (AFP) Das Weiße Haus hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen schrittweisen Rückzug aus ihren Ämtern als "interne Angelegenheit für die Kanzlerin und das deutsche Volk" bewertet. Sprecherin Sarah Sanders kündigte am Montag in Washington an, dass die Regierung von Präsident Donald Trump weiter mit Merkel zusammenarbeiten und "diese Beziehung fortentwickeln" wolle. Näher äußerte sie sich zu der Entscheidung Merkels nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.