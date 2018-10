Washington (AFP) Erneut ist ein an den US-Sender CNN adressiertes verdächtiges Päckchen abgefangen worden. Das Päckchen sei am Morgen in einer Poststelle von Atlanta entdeckt worden, teilte CNN-Chef Jeff Zucker am Montag mit. In Atlanta befindet sich auch die Zentrale des Nachrichtensenders.

