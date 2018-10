Frankfurt/Main (AFP) In Frankfurt am Main ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die noch am Montagabend entschärft werden soll. Von der Evakuierung des betroffenen Bereichs im Stadtteil Gallus sind rund 16.000 Menschen betroffen, wie die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Das Gebiet soll demnach bis 20.00 Uhr geräumt werden. Die Bürger können wahrscheinlich erst am frühen Dienstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

