Moskau (AFP) Ein Löwe hat bei einer Zirkusvorstellung für Kinder in Russland ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt. Die Raubkatze schlug dem Kind eine Klaue im Gesicht, wie Behördenmitarbeiter am Montag sagten. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Zirkus gastierte im Dorf Uspenskoje in der Region Krasnodar.

