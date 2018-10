São Paulo (AFP) Der brasilianische Fußball trauert um den brutal ermordeten ehemaligen Mittelfeldspieler des FC São Paulo, Daniel Corrêa Freitas. Nach Polizeiangaben wurde Corrêa Freitas' Leiche am Samstag in einer ländlichen Gegend nahe Curitiba, der Hauptstadt des Bundesstaates Paraná, mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Die Wunde war so tief, dass er fast enthauptet worden war. Seine Genitalien waren abgetrennt.

