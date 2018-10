Leipzig (AFP) Niedersächsische Beamte haben nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts jahrelang zu wenig Geld bekommen. Die Besoldung sei nicht "amtsangemessen" gewesen, entschied das höchste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag. Es legte die Fälle dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor.

