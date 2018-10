Berlin (AFP) Nach der Rückzugsankündigung von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sieht CDU-Vize Thomas Strobl die Koalitionspartner CSU und SPD am Zug. "Der Weckruf der Landtagswahlen in Bayern und Hessen" richte sich "an alle drei in der Bundesregierung vertretenen Parteien", sagte Strobl den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Bisher handele nur die CDU "tiefgreifend", um die Koalition "in ruhigere Gewässer zu führen".

