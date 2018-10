Hamburg (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat die Kirchen vor einer Verteufelung der Digitalisierung gewarnt. "Theologie und Kirche müssen Tempo aufnehmen, um sich klarer als bislang in die gesellschaftliche Debatte über die Digitalisierung einzubringen", schrieb Bedford-Strohm in einem Beitrag zum Reformationstag für die Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung vom Dienstag. Angesichts eines großen öffentlichen Orientierungsbedarfs helfe es niemandem, "in einer Nische wohlfeiler Untergangsprophetie zu verharren".

