München (AFP) Vor dem Afrika-Gipfel im Kanzleramt hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) mehr Mittel für humanitäres Engagement in Afrika gefordert. "Hunger ist Mord", sagte Müller am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Müller forderte mehr Mittel aus dem Bundeshaushalt und nahm seinen Kabinettskollegen Olaf Scholz (SPD) in die Pflicht: "Hier baue ich auch darauf, dass ich von Seiten des Finanzministers stärker unterstützt werde", sagte er. Das Ernährungsproblem in Afrika könne mit dem Wissen und der Technik von heute gelöst werden.

