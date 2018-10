Frankfurt/Main (AFP) Nach der Veröffentlichung enttäuschender Quartalszahlen ist der Kurs der Lufthansa an der Börse in Frankfurt am Dienstag in die Tiefe gerauscht. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Aktienkurs 8,26 Prozent im Minus. Kurz darauf notierte der Kurs bei 17,35 Euro, ein Minus von 7,91 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.