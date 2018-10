Offenbach (AFP) Der Oktober dieses Jahres ist besonders trocken gewesen. Damit setzte sich die Sommerdürre weiter fort, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Schnitt regnete es mit 28 Litern pro Quadratmeter nur halb so viel wie im Oktober sonst üblich. In einigen Gegenden von Rheinland-Pfalz regnete es sogar fast gar nicht. Dadurch fiel der Pegel des Rheins vereinzelt auf historische Tiefstände.

